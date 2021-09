Il Comune della Spezia informa che è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari del contributo affitti.

La graduatoria è pubblicata nella homepage del sito del Comune della Spezia nella sezione “notizie dal Comune” o a questo link.

La giunta Peracchini nel mese di giugno aveva deliberato, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Giulia Giorgi, di dare evidenza pubblica al bando per un “Contributo per sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” per una cifra pari a 446.847,51 euro.