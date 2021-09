La direzione di Anas (Gruppo FS Italiane) ha inviato una lettera al sindaco Pierluigi Peracchini per comunicare all’amministrazione comunale che il 27 settembre avranno inizio i lavori di completamento all’adeguamento alla prevenzione incendi e adeguamenti impiantistici per la sicurezza in galleria “Galleria Marinasco“.

Per quanto riguarda lo svolgimento di tali lavori, Anas, inoltre, ha accolto la richiesta del sindaco Peracchini di effettuarli in orari che non pregiudichino la viabilità e di conseguenza con minori disagi per i cittadini che giornalmente percorrono quel tratto di strada.

I lavori si svolgeranno con il seguente cronoprogramma: – da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre dalle 22 alle 7 del giorno successivo; – dal 3 ottobre al 3 dicembre dalla domenica al venerdì dalle 22 alle 7 del giorno successivo

Per consentire le lavorazioni sarà istituito un unico flusso di traffico all’interno della galleria in orario notturno e la viabilità verrà regolata mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri.