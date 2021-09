Il consiglio comunale della Spezia ha approvato la delibera del bilancio consolidato 2020 del Comune, che presenta numeri pesantemente influenzati dagli effetti della pandemia.

Le entrate sono diminuite di circa 14 milioni di euro, riduzione parzialmente compensata dagli aiuti regionali e statali per circa 10 milioni di euro e dal contenimento dei costi dovuto a servizi non erogati in particolar modo durante il lockdown e anche successivamente, sempre per le limitazioni legate al Covid.

Inoltre, la lotta all’evasione ha subito una brusca frenata a seguito del blocco della riscossione coattiva imposta per legge per non mettere in difficoltà i contribuenti già duramente colpiti dalla pandemia.

Nonostante le difficoltà, il Comune della Spezia ha comunque predisposto un fondo rischi di 2,5 milioni di euro per eventuali soccombenze derivanti dalle cause passive in corso.