Sono rivolti a 24 giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni i due bandi ancora aperti per partecipare ai corsi di formazione, completamente gratuiti, per operatori polivalenti di terminal portuale, figure professionali destinate 14 al porto della Spezia e 10 al Porto di Marina di Carrara, per i quali l’Ente attuatore è la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica.

Per questi bandi, pubblicati a metà settembre, sono diversificate le scadenze per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi di queste figure professionali che rientrano nel settore trasporti e della logistica: per il terminal del Porto di Marina di Carrara il termine è fissato per le ore 12 del 1° ottobre 2021, per il terminal del Porto della Spezia il termine è fissato sempre alle ore 12 ma del 4 ottobre 2021.

Il corso per diventare operatore di terminal per il Porto di Marina di Carrara prevede 270 ore di formazione teorico-pratica e 270 ore di formazione svolte nell’azienda partner di questo programma.

Il corso per diventare operatore polivalente di terminal per il Porto della Spezia prevede 300 ore di formazione teorico-pratica e 300 ore di formazione svolte anche in questo percorso nell’azienda partner di questo programma.

La novità di questi percorsi è che la metà delle ore di formazione in alternanza sarà svolta negli ambienti lavorativi.

In entrambi i corsi le lezioni teoriche si terranno nella sede della Scuola nazionale trasporti e logistica in Via del Molo 1/A alla Spezia.

