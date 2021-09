La sicurezza sarà uno dei temi principali di Seafuture 2021, la business convention sulle tecnologie marittime e dual use, interamente realizzata all’interno della Base Navale della Spezia, dal 28 settembre all’1 ottobre.

Verranno organizzati incontri B2B tra main contractor e aziende. Dalla protezione dati all’antiterrorismo fino alla sicurezza informatica, saranno molte le tematiche che verranno affrontate. La manifestazione sarà Covid free, in grado di garantire ai suoi ospiti dei percorsi totalmente sanificati

SeaFuture 2021 è un appuntamento straordinario dedicato alla blue economy del bacino Mediterraneo, che accende i riflettori sulle eccellenze industriali a nostra disposizione per migliorare e salvaguardare la qualità di vita dell’ecosistema marino. Alla manifestazione parteciperanno 220 imprese, 54 delegazioni di Paesi esteri di cui 47 delegazioni di Marine Militari e 15 capi di Stato Maggiore. Si tratta di un’opportunità di business unica anche grazie a conferenze e workshop: quattro giorni di aggiornamenti tecnici, scientifici e strategici per conoscere gli ultimi sviluppi nel settore delle tecnologie marittime per una blueeconomy sicura e sostenibile. La “sicurezza” è un elemento fondamentale di questo importante evento e #MySafePlace

Alla cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà il 28 settembre, saranno presenti il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

A SeaFuture2021 la sicurezza dei visitatori si chiamerà, “My Safe Place”. Conferenze, seminari tecnologici di altissimo livello ed esposizioni saranno sanificati con l’innovativo metodo #MySafePlace- https://www.mysafeplace.it. Decine di dispositivi unici nel loro genere, erogheranno quotidianamente in pochi secondi delle nuvole sanificanti in grado di abbattere fino al 99,9% di virus e batteri (incluso il SARS-CoV-2) garantendo la massima #sicurezza durante tutta la durata dell’evento, non solo negli ambienti dedicati ai visitatori nazionali e internazionali, ma anche in tutte le navette messe a disposizione dall’organizzazione.

