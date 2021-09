Inizia domani, sabato 25 settembre, e prosegue fino a domenica 10 ottobre, il nutrito programma di iniziative realizzate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nell’ambito dell’Italian Port Days che ha preso il via nei porti italiani sotto la regia di Assoporti.

La totalità delle proposte progettate e realizzate dai Ports of Genoa sul territorio sono incentrate interamente sul tema sostenibilità e declinate su alcuni dei goal dell’Agenda 2030 ormai patrimonio irrinunciabile degli obiettivi del governo dei porti italiani.

Di seguito il programma dettagliato degli eventi:

Lunedì 4, mercoledì 6 ottobre

La sustainability in ambito marittimo e lo sviluppo del cold ironing in Europa (case study Ge- Sv, Amburgo e Barcellona).

Presentazione a cura della AdSP MLO, presso Istituto Nautico e Boselli

Mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre

Il ciclo dei rifiuti del porto di Savona e i seabin per raccolta di rifiuti in mare. Presso la Vecchia Darsena, in collaborazione con S.V. Port Service.

Parteciperanno: Istituto P. Boselli, Nautico L. Pancaldo di Savona e Istituto comprensivo Albisole sez. blu

Giovedì 7 ottobre

Visita in battello ai bacini portuali di Savona e Vado Ligure

2 giri in battello (un giro al bacino di Savona e uno a quello di Vado Ligure)

DA CONFERMARE in base alle condizioni meteo marine

Sabato 25 settembre

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 apertura straordinaria

con visite guidate gratuite di Palazzo San Giorgio.

Prenotazione obbligatoria.

Orari dalle 9-13 (orari visite 9-10-11-12).

Green pass e mascherina obbligatori.

Prenotazione fino a esaurimento posti scrivendo a: urp@portsofgenoa.com

Lunedì 4 ottobre 2021

Convegno: Le donne nello shipping: carriere, ambizioni, pregiudizi

Palazzo San Giorgio – Ore 15 – 16:30

Mercoledì 6 ottobre

Il porto ti porta a teatro. Conferenza stampa di presentazione della rassegna Capitani Coraggiosi in collaborazione con il Teatro Pubblico Ligure.

Venerdì 8 ottobre

La sustainability in ambito marittimo e lo sviluppo del cold ironing in Europa (case study Ge- Sv, Amburgo e Barcellona).

Presentazione a cura della Adsp Mlo, presso Istituto Nautico San Giorgio

Venerdì 8 ottobre

Visita in battello al bacino portuale di Genova.

2 giri in battello.

DA CONFERMARE in base alle condizioni meteo marine

Venerdì 8 e sabato 9 ottobre

Ti porto alla Lanterna.

In collaborazione con il Museo della Lanterna, visita guidata gratuita all’Open Museum e focus sulla storia del porto visto dalla passeggiata della Lanterna. Info scrivendo a: urp@portsofgenoa.com

Sabato 9 e Domenica 10 ottobre

In occasione dei Rolly Days apertura straordinaria di Palazzo San Giorgio.

Sabato e domenica 9/10 ottobre.

Info e prenotazioni su: https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/rolli-days-live/

Prenotazioni a partire dal 9 Settembre