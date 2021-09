«Per la ricostruzione in tempi record del ponte di Genova uno degli ingredienti chiave è stato il senso di urgenza e unità sorto dopo l’immensa tragedia del crollo di Ponte Morandi. Il modello Genova non è così facile da riprodurre perché è stato una risposta collettiva a una delle peggiori tragedie del decennio, che non dobbiamo mai più rivedere». Lo ha detto, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Dire, a Genova il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in apertura della tavola rotonda sulla costruzione del Ponte San Giorgio e del “modello Genova”.

La tavola rotonda ha chiuso la G20 High-Level Conference on local infrastructure investment nel capoluogo ligure.

«In ogni caso – ha aggiunto il ministro – il sistema utilizzato per costruire il nuovo ponte deve essere preso in considerazione per migliorare la nostra capacità di costruire infrastrutture moderne e affidabili e per farlo velocemente. L’inaugurazione del ponte San Giorgio nell’agosto 2020 testimonia l’efficacia di tale processo, ora è importante valutare quali conclusioni sistemiche possano essere tratte da questo caso molto speciale».