Aidda Liguria, delegazione regionale dell’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda, conferirà l’edizione 2021 del Premio Aidda Liguria a Donatella Bianchi, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva.

La cerimonia di consegna si terrà mercoledì 15 settembre alle 18 a Palazzo Ducale, alla presenza della presidente di Aidda Liguria, Tiziana Lazzari, del sindaco di Genova Marco Bucci e dell’assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo.

Nato per valorizzare le donne che sviluppano eccellenze sul territorio attraverso attività imprenditoriali o manageriali, il Premio Aidda si rivolge a Donatella Bianchi a riconoscimento del suo attivo impegno nello sviluppo di una cultura capace di mutare la percezione sociale e i comportamenti individuali in rapporto all’ambiente e alla sostenibilità.

Opinion leader nazionale nella valorizzazione di tematiche ambientali, Bianchi inizia il suo percorso nel 1999, con la messa in onda del programma Linea Blu su Rai 1. Oggi è presidente di Wwf Italia e presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, uno dei simboli della Liguria e dell’Italia nel mondo. A maggio 2020 il commissario Vittorio Colao l’ha selezionata come esperta per le valutazioni ambientali in vista della ripartenza italiana post-emergenza Covid. Tra gli altri riconoscimenti, nel 2010 riceve dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’onorificenza commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, la medaglia d’oro al merito di Marina e, nel 2017, il premio DonnAmbiente presso la rappresentanza italiana del Parlamento Europeo.

Il Premio Aidda 2021 concluderà il convegno Aidda “Il mare e il porto: complessità sfidanti”.