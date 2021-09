Gruppo Boero, leader nel settore dei prodotti vernicianti, ha scelto di sostenere per il quarto anno consecutivo il Festival della Comunicazione in programma a Camogli dal 9 al 12 settembre. Uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale italiano che quest’anno coinvolgerà oltre 130 ospiti con più di 70 incontri, a cui si aggiungono spettacoli, laboratori, escursioni e molto altro.

Il Festival della Comunicazione, ideato da Umberto Eco, diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e organizzato da Frame, in collaborazione con il Comune di Camogli e la Regione Liguria, riconferma e rilancia quindi il suo obiettivo: costituire un’iniziativa culturale di alto livello, improntata all’approfondimento dei grandi temi legati a tutti gli aspetti della comunicazione.

Come ogni anno il festival trasformerà il pittoresco borgo marinaro in un luogo vivace e pulsante di idee, pensieri e libere interpretazioni del tema centrale di questa edizione: la conoscenza, intesa come quell’irresistibile aspirazione umana che ci spinge oltre il nostro comune sentire, a superare orizzonti e a disegnare prospettive nuove, con la propensione che abbiamo – innata – a dare senso alle cose e agli eventi che ci circondano.

In questo contesto si inserisce il supporto di Gruppo Boero, forte in tema di ricerca e conoscenza sul colore e con una continua volontà di sapersi innovare costantemente, anche attraverso tecnologie all’avanguardia.

Un legame forte e duraturo quello tra Boero e Camogli, per il quale l’azienda, in collaborazione con il Comune, ha anche elaborato e realizzato il Piano Colore, uno studio corredato di proposta cromatica per ridare vita attraverso il colore alle case del tipico ed incantevole borgo ligure, nel rispetto dei colori originali degli edifici.

«Siamo felici di confermare il nostro supporto a questo importante evento molto atteso in Italia, ribadendo la volontà del Gruppo di essere al fianco di iniziative che si svolgono nel nostro territorio, in un luogo unico e caro alla nostra azienda», commenta Giampaolo Iacone, direttore generale e cfo Gruppo Boero.