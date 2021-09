«Il green pass sui posti di lavoro equivale alle norme antinfortunistica, equivale alla lotta al lavoro nero, è una grande battaglia di sicurezza e civiltà a cui nessuno può sottrarsi».

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico Internazionale di Genova.

«Il governo – aggiunge Toti – ci ha convocato alle 14,30 per illustrarci un provvedimento che auspico sia il più largo possibile. Se l’estensione dell’obbligo di green pass a tutti i settori produttivi del Paese verrà fatto, forse questo eviterà un ulteriore stretta verso l’obbligo vaccinale. Lo vedremo e vedremo come reagiranno gli italiani che per la maggior parte hanno reagito con grande senso di responsabilità».