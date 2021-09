Gismondi 1754, storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, torna a VicenzaOro, il più grande Salone europeo dedicato all’oreficeria e alla gioielleria, che promuove l’incontro tra gli attori più autorevoli del settore e si conferma un importante business hub a livello mondiale.

L’azienda, che sarà presente a Vicenza dal 10 al 14 settembre con un proprio stand presso Hall 7 – Stand 505, presenterà in anteprima per l’Italia la nuova collezione Clip, che comprende collane, bracciali, anelli e orecchini, posizionandoli sul mercato europeo come prodotti di fascia intermedia. Clip si declina anche nel bracciale e nell’anello in oro nero con i diamanti bianchi, dedicata al mondo maschile.

La collezione, pensata per una clientela più giovane, in termini di valore economico si posiziona tra le collezioni entry price e quelle più prestigiose del marchio e sarà disponibile nei negozi e nei concessionari di Gismondi 1754 in tutto il mondo a partire dal mese di ottobre.

In aggiunta alla nuova collezione, il pubblico di VicenzaOro potrà ammirare “Essenza di Noi”, collana in oro bianco, diamanti e smeraldi; un pezzo unico che ha concorso al The Couture 2021 di Las Vegas, dove il marchio genovese è stato finalista per le categorie “Peoples’s choice” e “Haute Couture Editor’s choice”, confermandosi tra i migliori tre marchi dell’intera manifestazione, sia per quanto riguarda le scelte del pubblico che per quelle della critica.

Massimo Gismondi, ceo di Gismondi 1754, ha commentato: «VicenzaOro è un luogo di eccellenza per sviluppare affari e consolidare le relazioni, oltreché un osservatorio privilegiato per conoscere le ultime tendenze del nostro settore. Un punto fermo per consolidare le nostre relazioni in Italia, ma anche un evento strategico per il mercato russo e quello mediorientale di sicuro interesse e sviluppo per Gismondi 1754».