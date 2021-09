Giglio Group spa, attraverso la propria business unit “7Hype”, ha siglato un accordo di cooperazione, in esclusiva per l’Italia, con “Edrone”, società con sede in Cracovia (Polonia) esperta in software di marketing automation per e-commerce potenziato dall’intelligenza artificiale per rendere ancora più veloce una messaggistica personalizzata e progettata per le vendite. Le enormi possibilità offerte dall’Intelligenza artificiale di Edrone spaziano dalla facoltà di prevedere i bisogni del cliente alla possibilità di acquistare i prodotti in un e-commerce solo con l’utilizzo della voce.

In base all’accordo, Giglio Group, tramite 7Hype, avvia un processo di acquisizione e fornitura per i clienti in Italia del sistema Edrone, che parteciperà finanziariamente alle attività di marketing svolte da 7Hype, che tra i diversi servizi è tra i maggiori esperti in strategia di marketing automation.

7Hype sarà rivenditore esclusivo di Edrone in licenza stand-alone, in abbinamento ai propri servizi di marketing automation basati su metodologia timing belt e in abbinamento alla piattaforma ecommerce end-to-end terashop; a completamento della proposizione verranno sviluppati anche dei percorsi di formazione per certificare esperti Edrone.

Questo accordo, inoltre, è sia di rivendita ma soprattutto di r&d: in questo modo, Giglio Group, tramite 7Hype, si proietta nel futuro della marketing automation in maniera importante dalla consulenza alla costruzione del funnel, dalla misurazione dei risultati alla omnicanalità. L’accordo prevede anche l’assegnazione di risorse congiunte nel rispetto del principio di una crescita comune e continua.

Il mercato di riferimento di questa accordo è il Martech (Marketing Technologies) che ha un valore stimato di 121,5 miliardi di dollari in tutto il mondo, con un aumento di oltre il 20% nell’ultimo anno.