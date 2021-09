Approvato, nell’ultima giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, il progetto definitivo per la riqualificazione dei giardini Coni Zugna a Pontedecimo.

Un’area di 2 mila metri quadri, accessibile ai disabili, che si presta ad attività ludiche, sportive e di didattica all’aperto, vista anche la vicinanza ad alcuni istituti scolastici.

«Il giardino – spiega Piciocchi – sarà completamente riqualificato grazie a un progetto realizzato dai nostri uffici del Verde pubblico con la creazione di uno spazio gioco inclusivo, ripristino di strutture esistenti, nuovi giochi per bambini, pavimentazione antitrauma pensata anche per lo sviluppo psicomotorio dei più piccoli. I giardini, una volta terminati i lavori, potranno diventare un luogo di svago per le famiglie della Valpolcevera, in particolare della delegazione di Pontedecimo».

L’intervento ha un costo complessivo di oltre 78 mila euro.