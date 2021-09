Attivo da oggi anche in piazza Cavour, a Genova, l’ecopunto Amiu ad accesso controllato, realizzato nell’ambito del piano integrato per il Centro Storico Caruggi.

L’ecopunto si inserisce nelle opere di miglioramento del decoro del centro città.

Come gli altri spazi “green”, anche in questo ecopunto è possibile conferire umido, carta, cartone, plastica, metalli, vetro e il residuo indifferenziato.

A tutela degli utenti è attivo il sistema di videosorveglianza per garantire l’accesso in piena sicurezza e contrastare l’uso improprio degli spazi.

Per accedere ai locali è necessario ritirare il badge elettronico, disponibili fino a venerdì 8 ottobre, nel punto di via San Giorgio 7r (da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30) gestito in collaborazione con i volontari dell’associazione Ambiente Energia al Quadrato.

Sarà possibile ritirare anche il contenitore dedicato alla raccolta del rifiuto organico. Chi non avesse ritirato il badge, in caso di smarrimento, furto o per nuova utenza, può chiedere informazioni al numero verde 800957700 o inviare una richiesta alla piattaforma SegnalaCi del Comune di Genova.

A oggi gli Ecopunti presenti nel centro storico sono 32 di cui 21 ad accesso controllato dedicati a utenze domestiche e commerciali.