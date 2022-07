Dr.Max, catena di farmacie internazionale, rinnova e amplia la storica farmacia in via Monticelli 88, a Genova, che diventa la quarta “Farmacia Dr.Max” della città.

Una trasformazione che va oltre il semplice rebranding dell’insegna e rivela uno spazio funzionale e innovativo che si pone al servizio della cura e del benessere della persona.

Mirko Favari, ceo di Dr.Max Italia, dichiara: «Nello spirito e nella concezione della farmacia Dr.Max c’è quello di puntare su una customer experience unica, che combina accoglienza e ospitalità, consulenza personalizzata e una vasta gamma di prodotti disponibili. E l’esperienza della pandemia da Covid-19 ci ha insegnato, e continua a insegnare, che i servizi offerti e un personale altamente qualificato fanno la differenza e diventano un supporto concreto per la comunità e il territorio, offrendo una valida assistenza per la salute e il benessere delle persone».

Dr.Max si distingue per la nuova esperienza di consumo nel settore pharma puntando sulla formazione del personale, quello storico della farmacia, per offrire una consulenza attenta e altamente qualificata, e offrendo una ampia scelta di servizi e prodotti che si caratterizzano per qualità e convenienza.

Con una superficie di circa 200 mq e sei vetrine, la nuova farmacia Dr.Max in via Monticelli 88 è aperta 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, e dispone di oltre 6 mila prodotti. Anche l’innovazione digitale fa il suo ingresso in farmacia con pratici strumenti tecnologici per agevolare l’interazione con il pubblico, quali il catalogo digitale e il monitor con tecnologia touchscreen, per ottenere informazioni e diminuire i tempi di attesa.

La nuova farmacia Dr.Max in via Monticelli 88 diventa la quarta farmacia Dr.Max a Genova (già presente in via Fiumara 55, piazza Massena 11 e via Contubernio G.B. D’Albertis 15/r). «Una importante operazione d’investimento avviata nel 2018 che oggi dà lavoro complessivamente a circa 50 dipendenti, ma intende proseguire nel suo sviluppo e rinnovamento delle farmacie della città», commenta Favari.

In occasione dell’apertura di via Monticelli, in tutte le farmacie, Dr.Max, fino a domenica 10 ottobre, proporrà una serie di promozioni con sconti fino al 50%.