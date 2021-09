Oggi, martedì 7 settembre, ha avuto luogo a Genova la cerimonia di inaugurazione del rinnovato nido d’infanzia interaziendale “Il Coniglio Blu” di via Alessandro Volta n. 19, a seguito di un accordo di collaborazione della Banca Passadore con l’ente ospedaliero Ospedali Galliera (proprietario dei locali) e la Regione per offrire un servizio per la prima infanzia rivolto ai figli dei dipendenti delle tre realtà.

La banca, da tempo attiva nell’offerta di tale servizio di assistenza ai propri dipendenti così come di altre iniziative di welfare aziendale dedicate al personale (tra cui l’ Area fitness, l’Area Relax, il Servizio Concierge, la mobilità elettrica tramite e-bike, borse di studio ed altre iniziative) e ben consapevole dell’assoluta eccellenza didattica e organizzativa che l’asilo nido “Il Coniglio Blu” rappresenta, ha fortemente voluto partecipare alla convenzione con gli enti fondatori, condividendo appieno con l’Ospedale Galliera e la Regione Liguria i valori sottostanti l’iniziativa.

La conduzione della struttura resta affidata alla cooperativa Agorà Società Cooperativa Sociale che vanta uno staff estremamente professionale e di grande esperienza e adotta un metodo educativo e uno stile pedagogico ben definiti, grazie ad attenti percorsi didattici e formativi espressamente mirati.

Nell’occasione Banca Passadore si è fatta carico di un significativo restyling della struttura e degli arredi a misura di bambino e oggi “Il Coniglio Blu”, può ospitare sino a 30 bimbi di età dai 6 ai 36 mesi, con una quota dei posti disponibili che, grazie a una convenzione con il Comune di Genova, è anche riservata ai bimbi del territorio, a confermare la valenza sociale e di pubblica utilità dell’iniziativa.