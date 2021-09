Genova, come annunciato già dall’assessore comunale al Turismo Laura Gaggero, è protagonista della puntata 31 di Icarus Cycling Team, in onda stasera alle 18.30 e alle 23.45 su Sky e su Cielo Tv.

In questo nuovo episodio di Bike in, il conduttore Patrick Martini ha pedalato dalle alture che incorniciano la nostra città, al centro storico e al litorale genovese, lungo un percorso che scendendo da Trensasco, ha attraversato la Via dell’Acqua e i forti genovesi, Begato, Puin, Diamante, con destinazione Acquedotto storico. Da lì gli amici di #GenovaCiclabile hanno raccolto il testimone raggiungendo il Porto antico, San Lorenzo, piazza De Ferrari e proseguendo sino a Boccadasse, attraverso corso Italia.

«Una grande vetrina per Genova, che ci ha consentito di posizionare la nostra città come destinazione turistica accessibile a tutti, orientata alla sostenibilità e alla valorizzazione dell’offerta outdoor – commenta l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Laura Gaggero – una proposta per attrarre i visitatori amanti del turismo attivo, ai quali suggeriamo un percorso attraverso le nostre vallate, il parco delle Mura, l’area dei Forti e dell’antico acquedotto storico, senza tralasciare la città vecchia e il litorale».

Hanno contribuito all’iniziativa: Acquedotto Storico; Trail Crew; Genova Ciclabile -Federazione Ciclistica Italiana; Consorzio Zena Trail Builders