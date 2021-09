Il 20 e 21 settembre scorsi, presso la sede genovese della Divisione Turbocharging a Molo Giano, Abb ha inaugurato la nuova Turbo Academy, un’area training dedicata a corsi di formazione di carattere tecnico nel settore navale.

I primi a essere ospitati nei nuovi spazi sono stati i cadetti dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, che durante le due giornate hanno preso parte alle lezioni sul sistema di sovralimentazione dei motori endotermici. I 18 partecipanti si sono alternati tra l’aula – equipaggiata con simulatori per la parte teorica – e l’officina meccanica, in cui hanno avuto modo di assistere alle reali operazioni di manutenzione dei turbocompressori.

La Divisione Turbocharging, che ha un rapporto consolidato con l’Accademia Italiana della Marina Mercantile, è da anni impegnata nel campo della formazione.

Abb si propone come ponte tra le istituzioni educative e i campi applicativi del settore, grazie a un vasto portfolio di corsi orientati all’approfondimento del rapporto motore-turbocompressore e alle più recenti novità tecnologiche, anche in ambito digitale. L’inaugurazione di un’area interamente dedicata ai training all’interno della sede di Genova Molo Giano conferma l’impegno di Abb Turbocharging in questa direzione.

«Siamo contenti di poter dedicare questi spazi ai corsi formativi: sono occasioni importanti per confrontarci sugli aspetti tecnici, condividendo esperienza e aggiornamenti, con i nostri clienti e partner di alto profilo come l’Accademia Italiana della Marina Mercantile», ha dichiarato Paolo Musso, Hub Division manager di Abb Turbocharging Italia.

«La formazione, tanto più in ambito marittimo – ha detto Paola Vidotto, direttore della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile – necessita oggi di particolare e specifica attenzione. Siamo orgogliosi di condividere con Abb Turbocharging Italia una visione di ampio respiro su questi temi, lavorando insieme per una partnership duratura e in crescita».