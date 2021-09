La frolla ripiena alla crema di latte si può preparare in un unico pezzo oppure – come forse risulta più comodo perché richiede meno tagli e suddivisioni e si conserva meglio se non consumata tutta subito – in diverse frolle di minori dimensioni. Fate come preferite, qui indichiamo le proporzioni tra gli ingredienti, potrete utilizzare il composto in una sola forma o in più forme.

Ingredienti. Per la pasta: 300 gr di farina, un tuorlo d’uovo, due cucchiai di vino dolce, 200 gr di burro, 100 di zucchero. Per il ripieno: 1 litro di latte, 100 gr di farina, 100 gr di zucchero, 6 uova, 150 gr di cedro candito, 100 gr di pinoli.

Mescolate tutti gli ingredienti della pasta, manipolate il composto in modo che diventi omogeneo e usatelo per foderare uno stampo o più stampi, secondo la versione che avrete scelto. Lasciate da parte una quantità di pasta sufficiente a fungere da coperchio e lasciate gli stampi in frigo.

Stemperate in un litro di latte la farina e lo zucchero. Fate cuocere a fuoco basso per una trentina di minuti rimestando in continuazione. Se vedete che il composto diventa troppo denso accorciate un po’ i tempi. Unitevi sei rossi d’uovo e due chiare ben sbattute e continuate a rimescolare per un quarto d’ora, quindi togliete il recipiente dal fuoco e aggiungete i canditi e i pinoli. I canditi, tradizionalmente, erano di cedro e di zucca, potete variare a vostro gusto mantenendo la stessa quantità: è consigliabile comunque non rinunciare al cedro, particolarmente adatto a questo dolce.

Quando la crema si sarà raffreddata versatela a cucchiaiate nella forma o nelle forme, usate la pasta rimanente come coperchio e mettete a cuocere in forno a 180 gradi per 45 minuti.

Consumate le vostre frolle quando saranno tornate a temperatura ambiente. E accompagnatele con un Golfo del Tigullio Moscato.

Placet experiri!