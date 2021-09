Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sace, Simest e Agenzia Ice, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Unioncamere, invitano le aziende italiane a partecipare al roadshow Destinazione Export: un ciclo di incontri virtuali per approfondire strumenti e misure di supporto all’export messi a disposizione dal Sistema Paese e riuniti nel portale export.gov.it.

Gli incontri, ospitati dalle Regioni in modalità live streaming, sono un’occasione per ripercorrere insieme il ‘journey dell’esportatore’ e i 7 passi fondamentali per pianificare la presenza nei mercati esteri e perfezionare la propria strategia di internazionalizzazione.

Destinazione Export si svolge in 4 tappe.

Ciascun appuntamento sarà dedicato a specifici ambiti territoriali.

In base al calendario, la tappa dedicata al Nord Ovest, d’interesse per Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, si svolgerà giovedì 18 novembre, dalle 10 alle 12,30.

Gli altri appuntamenti di Destinazione Export sono:

Tappa Sud – Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia – lunedì 27 settembre, dalle 10 alle 12,30.

Tappa Nord-Est – Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Veneto e Toscana – mercoledì 20 ottobre, dalle 10 alle 12,30.

Tappa Centro – Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria – martedì 14 dicembre, dalle 10 alle 12,30

È possibile registrarsi gratuitamente alla tappa di interesse qui