Da oggi, 1° settembre, il Green pass sarà obbligatorio per entrare a scuola (personale e universitari) e per utilizzare i trasporti (treni a lunga percorrenza e traghetti extraregionali. Anche per i collegamenti via bus tra due regioni e quelli adibiti a tratte turistiche sarà richiesto il certificato.

La misura è stata istituita con il decreto legge del 6 agosto scorso da parte del governo Draghi e resterà in vigore fino al 31 dicembre.

Non sarà richiesto il Green pass per i mezzi delle reti dei trasporti pubblici (metropolitana, treni regionali, tram e autobus) su scala locale e regionale.

Treni, navi, autobus e aerei saranno però accessibili senza l’obbligo del Green pass per i minori di 12 anni, che al momento non possono ancora vaccinarsi, così come per tutti i soggetti esclusi dalla vaccinazione per motivi legati alla salute.