I consumi retail in Liguria aumentano di quasi il 5% a luglio 2021 rispetto a luglio 2020, ma devono ancora recuperare il 25,8% rispetto allo stesso mese del 2019 e il 38,3% sull’intero 2019.

Genova, con un +11% sull’anno scorso, è tra le città in cui si registrano i segnali più incoraggianti, ma siamo ancora lontani dai livelli pre-Covid: -29% rispetto a luglio di due anni fa e -47% sul 2019. +7% il dato provinciale, -29% la perdita su luglio 2019.

I dati sono quelli dell’osservatorio permanente Confimprese-EY sui consumi di mercato, che mette in luce segnali contrastanti anche a livello nazionale: se luglio 2021 mostra ancora segnali di sofferenza delle vendite su luglio 2019, con una perdita del -22%, lo scenario rispetto al 2020 evidenzia un miglioramento del +8% a totale mercato.

Nel raffronto con il 2019 il segno meno caratterizza ancora tutti i settori merceologici analizzati. Il comparto in maggiore sofferenza è quello di abbigliamento/accessori con un -27%. In parziale miglioramento rispetto ai dati disastrosi dei mesi precedenti la ristorazione, con -19%, mentre il non food chiude a -7%.

Clicca qui per il report completo di Confindustria-EY