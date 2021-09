Compagnia delle Opere Liguria ha rinnovato il consiglio direttivo per il triennio 2021-2023.

I membri riconfermati sono Diego Drago (imprenditore edile nel campo dei sistemi di costruzioni a secco), Franco Guariniello (presidente delle cooperative sociali L’Altro Sole e Jurodivy), Maurizio Lega (agronomo, progettista del verde), Paolo Mora (imprenditore nel settore biomedicale e diagnostico per la sanità), Daniele Zunini (consulente nella finanza agevolata per la ricerca e sviluppo).

I nuovi entrati, con un significativo contributo da parte di giovani imprenditori, sono Andrea Cuneo (avvocato), Matteo Garofalo (presidente Associazione Centro Sportivo Cardinal G. Siri), Simone Falzetti (imprenditore nel settore high tech).

Commenta il presidente di Cdo Liguria, Benedetto Lonato: «Desideriamo che Cdo Liguria nei prossimi anni diventi un punto di riferimento per tutti gli imprenditori, in particolare i più giovani: sono sicuro che uno scambio generazionale sia fondamentale per continuare a proporre strumenti sempre più adeguati e innovativi per uno sviluppo sostenibile delle imprese e delle opere sociali del territorio».