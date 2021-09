Borse europee positive in avvio, grazie soprattutto all’allontanarsi dei timori di un contagio della crisi finanziaria della cinese Evergrande. La Borsa di Londra sale in apertura dello 0,6%, Parigi dello 0,91%, Francoforte dello 0,75%. Bene anche Milano, che in avvio apre a +0,73%, poi allunga a +1,2%, mentre si attendono le decisioni del Fomc della Fed, che verranno rese note in serata. Ancora qualche timore in Asia, con Tokyo che chiude a -0,67%.

A Piazza Affari in luce Tenaris (+1,3%), Moncler (+1,33%), Atlantia (+1,24%) ed Eni (+1,2%).

Poco variato lo spread tra Btp e Bund, che si attesta sui 100 punti base in avvio, con il rendimento allo 0,70%.

Quotazioni petrolifere in rialzo: il Wti viene scambiato a 71,43 dollari al barile con un aumento dell’1,39%, mentre il Brent sale a 75,32 dollari (+1,29%).

Per quello che riguarda l’oro, il metallo prezioso vale 1.778,83 dollari l’oncia e segna un progresso dello 0,24%.

I cambi: l’euro passa di mano a 1,1724 dollari e a 128,39 yen.