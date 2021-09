La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,93% a 25.925 punti. L’all share ha terminato a +0,77% (28.515 punti), l’aim italia ha invece concluso a -0,67%, a 11.273 punti.

A Milano, tra i titoli, con il prezzo del greggio in rialzo, hanno chiuso in testa al Ftse Mib Saipem (+3,91%) e Tenaris (+3,44%). Bene anche Banca Generali (+2,67%). Forte calo per Diasorin (-4,61%) e Amplifon (-4,2%).

Anche le Borse europee hanno terminato positive: Londra guadagna lo 0,58% con il Ftse 100 a 7.069 punti. Francoforte segna un +0,59% con il Dax a 15.702 punti mentre Parigi chiude a +0,20% a 6.676 punti.

Restano all’attenzione degli investitori la diffusione della variante Delta del Covid-19 e le banche centrali.

Quotazioni del petrolio in ascesa: Wti a 70,34 dollari al barile (+0,89%). Il Brent segna 73,35 (+0,59%) dollari al barile.

Quotazioni dell’euro sul dollaro sostanzialmente stabili: 1,18071 (-0,07%). Anche l’euro yen senza scossoni: 129,83 (+0,01%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha concluso a 102 punti base, in leggera diminuzione (-1,54%). Il rendimento è a +0,68%.