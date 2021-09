Sono 3 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, per un totale di 112.445 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 1.206, 674.480 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 944, in totale 1.623.173 da inizio emergenza.

A causa dell’allerta meteo che ha colpito la Liguria nella giornata di domenica 26 settembre si sono verificati dei problemi informatici a livello regionale che non hanno consentito la completa trasmissione dei dati da parte del sistema informatico integrato dei laboratori (numero tamponi/casi positivi) ad Alisa. Le problematiche sono in corso di risoluzione e, al più presto, dovrebbe essere ripristinato il servizio informatico che consente la completa ricezione dei dati da parte di Alisa e la conseguente trasmissione al ministero. I dati riferiti alle vaccinazioni e alle ospedalizzazioni sono invece stati trasmessi correttamente.

Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 1

Savona (Asl 2): 0

Genova: 2 (di cui Asl 3: 2 e Asl 4: 0)

La Spezia (Asl 5): 0

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Attualmente positive al Covid sono 2.271 persone (-15), di queste 62 (2 in meno) sono in ospedale (di cui 8 in terapia intensiva) e 1.036 in isolamento domiciliare (-23).

I guariti totali sono 105.767 (+18); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Nessun decesso.



Il numero dei morti è di 4.407.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 9 (-3), di cui 1 in terapia intensiva

Asl 2: 20 (0), di cui 2 in terapia intensiva

San Martino: 10 (0), di cui 4 in terapia intensiva

Galliera: 16 (0), di cui 1 in terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 0 (0)

Gaslini: 0 (-1)

Asl 3 Villa Scassi: 0 (0)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 1 (+1), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 0 (0), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo: 0 (0)

Asl 5 Sarzana: 0 (0)

Asl 5 La Spezia: 6 (+1), di cui 0 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 241

Savona: 285

Genova: 1.144

La Spezia: 407

Fuori regione: 42

Altro o in fase di verifica: 152

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.396

Asl 1: 381

Asl 2: 357

Asl 3: 290

Asl 4: 103

Asl 5: 265

Dati 27/09/2021 ore 16:00

2.468.890 Consegnati (fonte governativa) 2.133.725 Somministrati 86% Percentuale vaccini somministrati su consegnati