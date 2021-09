Sono 165 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 110.979 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 3.863, 602.555 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 3.123, in totale 1.573.817 da inizio emergenza.

Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 22

Savona (Asl 2): 44

Genova: 72 (di cui Asl 3: 57 e Asl 4: 15)

La Spezia (Asl 5): 20

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7

Attualmente positive al Covid sono 2.963 persone (+24), di queste 93 (sedici in più) sono in ospedale (di cui 8, stabili, in terapia intensiva) e 1.751 in isolamento domiciliare (-11).

Alisa precisa: Si registra un aumento dei ricoveri rispetto a ieri del 20%, passando da 77 a 93 soggetti ricoverati. Tra le ragioni di tale incremento si segnala che il numero di soggetti dimessi nelle ultime 24 ore, pari a 5, è inferiore all’andamento medio routinario dei soggetti dimessi, andando ad incidere sul numero dei pazienti attualmente ricoverati. Da un’analisi più approfondita si evince inoltre che l’incremento maggiore di nuovi ricoveri rispetto all’atteso, verificatosi sul territorio del ponente Ligure, è in parte riconducibile al riscontro di positività in pazienti ricoverati e asintomatici durante le procedure di screening dei soggetti ospedalizzati per altre cause (per 5 soggetti degli 11 nuovi ricoveri nei territori di Asl 1 e 2).

I guariti totali sono 103.627 (+141); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Nessun decesso.



Il numero dei morti è di 4.389.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 18 (+4), di cui 1 in terapia intensiva (0)

Asl 2: 26 (+7), di cui 2 in terapia intensiva (0)

San Martino: 18 (+2), di cui 4 in terapia intensiva (0)

Galliera: 17 (+2), di cui 1 in terapia intensiva (0)

Ospedale Evangelico: 0 (0)

Gaslini: 2 (0), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 0 (0)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 3 (0), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 0 (0), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo: 0 (0)

Asl 5 Sarzana: 0 (0)

Asl 5 La Spezia: 9 (+1), di cui 0 in terapia intensiva (0)

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 379 (-22)

Savona: 346 (+23)

Genova: 1.401 (+15)

La Spezia: 569 (+2)

Fuori regione: 61 (+2)

Altro o in fase di verifica: 207 (+4)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.604 (-67)

Asl 1: 308 (+6)

Asl 2: 234 (0)

Asl 3: 627 (-32)

Asl 4: 89 (-32)

Asl 5: 346 (-9)

Dati 09/09/2021 ore 16:00

2.385.313 Consegnati (fonte governativa) 2.051.528 Somministrati 86% Percentuale vaccini somministrati su consegnati