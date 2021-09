Sono 69 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, per un totale di 112.280 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 4.157, 663.074 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 2.874, in totale 1.617.140 da inizio emergenza.

Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 9

Savona (Asl 2): 19

Genova: 31 (di cui Asl 31: 29 e Asl 4: 2)

La Spezia (Asl 5): 10

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Attualmente positive al Covid sono 2.336 persone (-60), di queste 70 (otto in meno) sono in ospedale (di cui 6, uno in più, in terapia intensiva) e 1.038 in isolamento domiciliare (-76).

I guariti totali sono 105.541 (+127); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Due decessi: un uomo di 91 anni all’Ospedale di Sanremo e una donna di ottanta all’ospedale Galliera.



Il numero dei morti è di 4.403.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 13 (-1), di cui 1 in terapia intensiva (+1)

Asl 2: 18 (-3), di cui 1 in terapia intensiva (+1)

San Martino: 11 (-3), di cui 3 in terapia intensiva (-1)

Galliera: 18 (0), di cui 1 in terapia intensiva (0)

Ospedale Evangelico: 0 (0)

Gaslini: 3 (0)

Asl 3 Villa Scassi: 0 (0)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 2 (-1), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 0 (0), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo: 0 (0)

Asl 5 Sarzana: 0 (0)

Asl 5 La Spezia: 5 (0), di cui 0 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 245 (-16)

Savona: 315 (-11)

Genova: 1.167 (-15)

La Spezia: 399 (-14)

Fuori regione: 44 (+2)

Altro o in fase di verifica: 166 (-6)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.432 (+124)

Asl 1: 374 (+46)

Asl 2: 412 (+7)

Asl 3: 308 (+11)

Asl 4: 77 (-28)

Asl 5: 261 (+68)

Dati 24/09/2021 ore 16:00

2.468.895 Consegnati (fonte governativa) 2.124.731 Somministrati 86% Percentuale vaccini somministrati su consegnati