Cresce il numero di startup e pmi innovative, in Italia e in Liguria. A dirlo sono i dati elaborati da BNP Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, in occasione dell’ottava edizione di Open-F@b Call4Ideas 2021, promossa in collaborazione con InsuranceUp.it-Gruppo Digital 360, dedicata al tema “L’Assicurazione + Accessibile”.

Secondo i numeri di Bnp Paribas Cardif, in Liguria sono presenti 239 startup, aumentate del 27,8% nei primi otto mesi dell’anno. Al primo posto si posiziona Genova, con 192 startup (il 80,3% del totale regionale). Seguono La Spezia con 20, Savona con 16, Imperia con 11. Il 19,2% del totale regionale è guidato da giovani.

Proprio a loro si rivolge il contest, che chiama all’appello giovani studenti e imprese innovative con sede in Italia, che fino al 26 settembre avranno la possibilità di iscriversi e proporre le proprie idee.

Dopo una prima selezione online da parte di un Comitato costituito da executive del Gruppo BNP Paribas e di BNP Paribas Cardif in Italia, da professionisti universitari nell’ambito delle tecnologie digitali e da esperti, le start-up selezionate presenteranno le loro proposte in una digital battle che si terrà a ottobre 2021.

Le dieci start-up finaliste saranno poi protagoniste dell’evento conclusivo di novembre. I vincitori verranno affiancati dal team R&D di BNP Paribas Cardif nello sviluppo e nella concretizzazione del loro progetto, tenendo in considerazione le esigenze del mercato e della compagnia.

Le proposte di partecipazione dovranno essere inviate entro il 26 settembre tramite il form di registrazione a questo link.