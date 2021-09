Dopo la prima tornata di contributi per oltre 3,1 milioni del 2019 e 2020 tornano i bandi del Gal (Gruppo di Azione Locale) a disposizione di aziende agricole, imprese di trasformazione, associazioni e consorzi.

«Nuovi fondi su quattro bandi a sostegno del territorio del Gal VerdeMare Liguria – spiega il vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – con 882 mila euro tramite il Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 2014-2020 per dare forma alla strategia di rilancio disegnata dal partenariato del Gal e per potenziare ulteriormente ambiente, outdoor ed enogastronomia».

A luglio si è aperto il bando per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla pratica outdoor su un plafond di 260 mila euro con termini per la presentazione delle domande di sostegno il 30 settembre.

Il 31 ottobre chiuderanno invece i bandi per lo sviluppo delle filiere agricole locali (133mila euro a disposizione degli investimenti sui comparti della birra, dei cerali, del vino, del miele, dello zafferano, delle rose, delle patate e delle mele) e per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di determinate categorie merceologiche (circa 234mila euro per le piccole e medie imprese).

A questi si aggiunge un terzo bando di oltre 254 mila euro per la creazione o l’ampliamento di agriturismi, attività di degustazione e fattorie didattiche.

«Il Gal, che trova nell’Ente Parco l’organizzazione pubblica di funzionamento delle politiche del Psr regionale – aggiunge il presidente dell’Ente Parco Regionale Naturale dell’Antola e del Gal VerdeMare Giulio Oliveri – avvia con piacere questa fase di bandi opportunamente diversificati con la massima sinergia assicurata dall’assessore Alessandro Piana per ottemperare con costante coerenza ai bisogni e alle esigenze della marginalità dei territori».

Tutte le informazioni sul sito del Parco dell’Antola, ente capofila del Gal.