Amiu Genova, in collaborazione con la sua controllata Ge.Am. Gestioni Ambientali spa, sarà partner ambientale della 61° edizione del Salone Nautico in programma a Genova dal 16 al 21 settembre.

La novità Amiu 2021, all’interno della più importante kermesse in campo nautico a livello nazionale e internazionale, è la diffusione della nuova campagna di comunicazione “Voglio rifarmi una vita!” che sbarca su tutti maxi-schermi del Salone.

“Voglio rifarmi una vita!” è uno slogan che, con le diverse declinazioni di raccolta differenziata, ha l’obiettivo di spiegare come tutti i materiali correttamente conferiti possono diventare parte di un processo continuo di rinnovo, di ripartenza e di nuova vita nel pieno rispetto dei principi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Il Gruppo Amiu, per massimizzare la qualità ambientale e garantire un servizio di pulizia efficace, durante la manifestazione – che si sviluppa su una superficie di oltre 200 mila mq, con l’85% delle aree all’aperto – ha allestito una decina di mini isole ecologiche. In queste postazioni espositori e visitatori potranno conferire correttamente tutte le diverse frazioni merceologiche: carta e cartone, plastica e metalli, residui organici, vetro e secco residuo. Nella parte interna del percorso espositivo sono stati posizionati oltre 120 contenitori per la raccolta differenziata di carta e cartone, plastica e metalli e secco residuo. E, lungo i percorsi esterni, sono stati disposti un centinaio di cassonetti.