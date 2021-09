La differenziata ad Albenga raggiunge il 70,28% superando l’obiettivo imposto dalla legge del 65%.

Questo risultato, storico per la Città delle Torri, ha permesso di ottenere una riduzione dell’Ecotassa sui rifiuti pari a euro 7,50 per tonnellata trasportata in discarica che comporterà un risparmio di circa 20 mila euro annui.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: «Già sapevamo di aver superato il limite imposto dalla legge del 65% e di aver raggiunto, per la prima volta nella storia, il 70,28% di differenziazione dei rifiuti. Tale somma sarà reinvestita nel ciclo dei rifiuti e nella pulizia della nostra città». Per informazioni cliccare qui.

È sempre attivo il centro di raccolta comunale di Albenga nell’ex Caserma Aldo Turinetto, Strada Statale 58,2 dove è possibile recarsi anche solo per richiedere informazioni ed avere delucidazioni o rivolgersi al Numero verde Sat: 800.966.156. L’Amministrazione ricorda che è possibile ritirare le chiavi per accedere alle campane presso l’ufficio sito al piano terra del Palazzo Ester Siccardi in viale Martiri della Libertà, 1. Lo sportello sarà aperto secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.