È stato approvato ad Albenga il progetto definitivo dei lavori di sistemazione e restauro di piazza della Chiesa in frazione Lusignano redatto dall’architetto Laura Pizzo.

L’intervento prevede lavori per un importo complessivo di 280 mila euro.

Gli interventi vedranno in particolare:

La sostituzione della pavimentazione che sarà uniformata con il materiale utilizzato nella riqualificazione delle creuse del centro storico;

L’abbattimento delle barriere architettoniche con l’eliminazione del marciapiede d’ingresso;

La rimozione dei dissuasori stradali in cemento e dei vasi ubicati all’ingresso della chiesa che sarà valorizzato con diversi interventi;

Restauro completo del risseu.

Il vicesindaco Alberto Passino afferma: «Stiamo portando avanti questo progetto che prevede un intervento sulla piazza della chiesa di Lusignano e la stradina attigua alla chiesa prevedendo il restauro del risseu. Naturalmente occorrono tutte le autorizzazioni da parte della Soprintendenza per poter procedere e l’inserimento dell’intervento nel piano triennale delle opere pubbliche».

Il consigliere delegato alla frazione di San Fedele e Lusignano Raiko Radiuk aggiunge: «Ora attendiamo il via libera da parte degli enti competenti per procedere. Questo rappresenta il primo passo per la riqualificazione della frazione di Lusignano e mi auguro che il primo lotto dell’intervento possa cominciare quanto prima».