Rafforzare l’internazionalizzazione e rendere ancora più competitive le imprese, creando per loro ulteriori occasioni di scambio e partnership. Questi gli obiettivi dell’alleanza siglata tra Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Camera di Commercio Riviere di Liguria e le strutture di supporto all’innovazione Toulon Var Technologies (TVT Innovation e Pôle Mer Méditerranée, Camera di Commercio e dell’Industria del Var).

Il protocollo d’intesa, siglato nell’ambito di Seafuture 2021, avrà una durata iniziale di due anni.

L’intesa punta a strutturare le filiere e le aziende operanti nel loro ecosistema di innovazione interessate ad ampliare le proprie attività; definire progetti comuni per accedere a finanziamenti europei a favore delle realtà associate e programmi pertinenti proposti da enti pubblici, privati o da agenzie economiche con l’obiettivo di supportare le aziende nei loro progetti di ricerca e sviluppo, nel reperimento mezzi finanziari, in particolare quelli utili per favorire l’impegno alla collaborazione tra Francia e Italia.

Dalla collaborazione nasceranno importanti opportunità professionali e commerciali tra i rispettivi stakeholder: vendita di prodotti e servizi nel Paese della controparte, sviluppo comune di prodotti e servizi, partecipazione congiunta a fiere ed eventi per la promozione delle attività.

Nel 2009 il Dltm aveva già siglato un accordo di parternariato con Pôle Mer Paca e Pôle Mer Brétagne, nell’ottica di offrire un supporto sempre più solido alle aziende; ora, questa vocazione trova ulteriore realizzazione.

«Difesa, blue economy, ma anche filiera digitale e turismo sostenibile: questo memorandum è simbolo di un modo di lavorare ormai consolidato del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine − sottolinea il presidente del Dltm Lorenzo Forcieri − che parte dalla nostra regione ed è capace di guardare a un mercato senza confini, foriero di occasioni di crescita e sviluppo per le imprese, per cui ci impegniamo ogni giorno, in modo da aiutarle ad accrescere sviluppo e successo. Abbiamo iniziato percorrendo questa strada e proseguiamo convinti, certi che sia la via da seguire per creare partnership strategiche e migliorare produttività e ricerca, andando anche a operare nei territori partner, realizzando eventi comuni, promuovendo le rispettive filiere di eccellenza a partire dal marittimo e dal navale, civile e militare. Gli stessi settori valorizzati da Seafuture, che ha ospitato la firma di questo importante gemellaggio».