«Beppe Costa lascia un vuoto che per me sarà difficilmente colmabile, mi ha insegnato tanto. La sua visione, onesta, e la generosità con cui affrontava temi di lungo periodo hanno fatto di lui un uomo, un amico, prezioso per tutti quelli che verranno e che vorranno guardare al futuro mettendo in secondo piano l’interesse personale».

Così Giancarlo Vinacci, genovese, capo dipartimento nazionale per lo Sviluppo economico e l’innovazione di Forza Italia, ricorda la figura di Beppe Costa.

Costa, presidente ligure dei Seniores di Forza Italia è mancato la notte scorsa in seguito a complicazioni insorte dopo un intervento chirurgico.