«Crediamo che la politica debba dare l’esempio, perché quello che chiediamo ai cittadini per accedere a ristoranti ed eventi – vaccino e tampone negativo – è giusto che per primi siamo noi a metterlo in pratica». Così spiega il motivo alla base dell’ordine del giorno presentato in consiglio regionale il capogruppo del Partito Democratico-Articolo Uno Luca Garibaldi, primo firmatario del documento che impegna la presidenza del consiglio e l’ufficio di presidenza a farsi parte attiva affinché si valutino le modalità di applicazione all’ente Regione della normativa “green pass” e delle sue possibili evoluzioni.

Il documento è stato approvato in consiglio con l’astensione della Lega e il voto contrario di Fratelli d’Italia.

«Per questo – precisa Garibaldi – abbiamo chiesto alla giunta e al consiglio di studiare le modalità, in vista della ripresa del consiglio a settembre, su come applicare il green pass per l’accesso in Regione, secondo le normative previste dal decreto nazionale».