Si è formalizzato l’ingresso di Marco D’Aliesio all’interno del consiglio comunale di Varazze, che subentra all’assessore dimissionario Bettina Bolla.

D’Aliesio, ex presidente dell’associazione Vaze Free Time e tra gli ideatori del Varazze Outdoor Fest, ricoprirà il ruolo di consigliere di maggioranza, nel gruppo Essere Varazze.

«Tutta la maggioranza compatta dà il benvenuto a D’Aliesio tra i banchi del Consiglio comunale – interviene il sindaco facente funzione, Luigi Pierfederici – L’aver accettato la carica, a soli due mesi dalle prossime elezioni amministrative, dimostra la sua grande serietà, nel pieno rispetto dell’impegno preso verso i cittadini al momento della candidatura. In questi due mesi, un tempo sì limitato ma comunque significativo, porterà alla Città di Varazze un valore aggiunto. Potrà proseguire dall’interno dell’amministrazione comunale il suo grande lavoro nel mondo dell’outdoor, un impegno costante che da anni lo vede in prima linea collaborando con tutte le realtà sportive del territorio nell’organizzazione di piccoli e grandi appuntamenti. A riprova della sua voglia di fare, il consigliere D’Aliesio ha già fissato per la prossima settimana un primo incontro con tutti i gruppi bike del territorio».

Commenta il neo consigliere comunale: «Sono orgoglioso di poter rappresentare i cittadini che a suo tempo avevano, con il loro voto, riposto in me la loro fiducia. Il mio obiettivo è dare continuità a un progetto iniziato con l’assessore Filippo Piacentini diversi anni fa. Resterò in carica solo due mesi, ma certamente non starò fermo a scaldare la sedia. Riprenderò subito in mano il discorso outdoor, con tutti gli attori che ne fanno parte».