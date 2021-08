Pubblicata l’edizione 2021 di Academic Ranking of World University (Arwu) e di Global ranking of Academic Subjects, le due classifiche internazionali elaborate dall’agenzia Shanghai Ranking Consultancy.

Academic Ranking of World University (ARWU) 2021 ha selezionato le migliori 1000 università del mondo, su una base di oltre 1800 atenei analizzati, e ha promosso l’Università di Genova dalla fascia 501-600 del 2020 alla fascia 401-500, a conferma di una crescita e di un miglioramento continuo dell’ateneo nel panorama internazionale.

L’eccellenza in Italia

Il Global ranking of Academic Subjects 2021 ha analizzato le performance in diversi ambiti disciplinari di oltre 4000 università di 93 Paesi del mondo. Poco più di 1800 di queste sono entrate nella classifica finale; in Italia, UniGe rappresenta l’eccellenza per:

Oceanography (1° posto)

Nanoscience & Nanotechnology (3° posto)

Physics (5° posto)

Biomedical Engineering (6° posto)

L’eccellenza nel mondo

L’Università di Genova è l’unico ateneo italiano (e 40° nel mondo) entrato nella classifica per Marine/Ocean Engineering.

Nel ranking mondiale, le fasce d’eccellenza in cui UniGe si colloca, riferite ai singoli ambiti disciplinari, confermano l’alta qualità della ricerca e il crescente numero di collaborazioni internazionali dell’Ateneo.