La Liguria guida tutte le classifiche di presenza per il mese di luglio, con 370.060 arrivi di turisti italiani e proiezioni per i medi di agosto e settembre che vanno verso il tutto esaurito.

E secondo i dati emessi dall’Osservatorio regionale per il mese di luglio, La Spezia è la provincia ligure che registra gli incrementi più significativi per quanto riguarda la presenza di turisti italiani e arriva persino a superare i livelli pre Covid di due anni (+21.43% in più le presenze rispetto al 2019, +28,83% gli arrivi).

Anche il turismo straniero è in ripresa rispetto a luglio 2020 (+87,11% le presenze, +78,24% gli arrivi) anche se non ancora ai livelli del 2019.