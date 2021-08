«Il vaccino deve essere obbligatorio sopra i 50 anni. Perché non si può far gravare un ulteriore peso di questa pandemia sulle spalle dei ragazzi». Lo dice il governatore della Liguria, Giovanni Toti, intervistato dal Corriere della Sera.

Lanciando la proposta dell’obbligo di vaccino per gli ultracinquantenni, Toti ricorda che questa fascia d’età è la stessa che «riempie i letti negli ospedali. I ragazzi ricoverati per Covid sono pressoché zero».

Toti non è poi in disaccordo con il piano del commissario Figliuolo che sollecita la vaccinazione dei giovani perché «mira ad assicurare un ritorno a scuola in sicurezza. Va nella stessa direzione degli open day di Ferragosto e dei camper per la vaccinazione nelle località di vacanza e nei luoghi di ritrovo serale, che ho promosso anche io in Liguria. Va bene sollecitare i ragazzi, ma bisogna obbligare quegli adulti e anziani che resistono agli appelli a vaccinarsi».

Sul green pass obbligatorio per stadi e ristoranti osserva: «È una misura che condivido assolutamente, ma potrebbe non bastare. Io la estenderei, alla ripresa a settembre, anche ad altre attività: per entrare nei centri commerciali, nei negozi, nei supermercati».