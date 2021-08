Le gallerie d’arte genovesi, dopo una pausa di 10 anni, tornano a illuminare il capoluogo ligure con il rilancio di Start Genova, la tradizionale rassegna che coinvolge le principali gallerie d’arte moderna e contemporanea della città, pronta a ripartire giovedì 7 ottobre 2021 per organizzare un’apertura comune straordinaria collettiva.

Un’occasione diffusa per scoprire nuove prospettive sul contemporaneo navigando tra i luoghi espositivi che animano la scena artistica genovese.

Giovedì 7 ottobre, dalle 18 fino alle 24, venti gallerie apriranno le proprie porte al pubblico (in totale sicurezza) per altrettante inaugurazioni. “Start Genova anche quest’anno darà il via alla stagione espositiva offrendo un segnale di fiducia dal punto di vista dell’arte. La necessità di entusiasmo, novità e soprattutto il punto di vista privilegiato che l’arte può offrire nell’osservare il presente sono le ragioni e i motori che hanno mosso i galleristi genovesi a unirsi nuovamente nel 2020”, è il pensiero comune dei galleristi di Start Genova che hanno deciso di tornare in pista in un momento così complesso, dominato dalla pandemia, con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla stagione espositiva.

Venti, al momento, sono le gallerie che hanno riconfermato la presenza per l’edizione 2021: ABC Arte, Capoverso Arte Contemporanea, C+N Canepaneri, Ellequadro Documenti AC, Etherea Art Gallery, Il Vicolo, Lazzaro, Leonardi V-Idea, Galleria Arte Studio, Galleria d’Arte Merighi, Galleria San Lorenzo Al Ducale, Guidi Galleria d’Arte Contemporanea, Guidi & Schoen, Pinksummer, Sharevolution, Galleria Prisma Studio, Studio Rossetti Arte Contemporanea, Unimediamodern contemporary art, VisionQuest 4rosso, Galleria Willy Montini.