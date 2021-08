Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, ha deciso di affidare tre nuove deleghe a Luca Ciotoli, Gabriel Dell’Uomo e Gabriele Ovindo, tre consiglieri under 35 dei gruppi di maggioranza “Viviamo Sestri” e “Valentina Ghio sindaco”.

A Luca Ciotoli viene assegnata la delega in materia di “Partecipazione e scambio intergenerazionale” che ha l’obiettivo di favorire i rapporti intergenerazionali, per attuare azioni concrete di miglioramento della comunità attraverso la promozione e il coordinamento del confronto tra giovani e le altre generazioni.

“Politiche per la sostenibilità. Mobilità sostenibile – spazio pubblico, bene pubblico” per Gabriel Dell’Uomo, per lavorare alla realizzazione di una “rigenerazione verde” del vivere cittadino favorendo tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Politica Ambientale del Comune di Sestri Levante e assicurare l’attuazione delle buone pratiche di sviluppo sostenibile definite dai 17 Sustainable development goals dell’Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Gabriele Ovindo invece riceve la delega in materia di “Promozione e sostegno della legalità, costituzione della Consulta della Legalità. Promozione e diffusione delle attività sportive”. All’interno di questa delega si svilupperà la collaborazione con le associazioni già operative nell’ambito della legalità per costituire una Consulta della Legalità che rappresenti la sintesi delle attività già realizzate in passato e il punto di partenza per l’organizzazione di nuove iniziative per promuovere il rispetto della legge e la libertà. Inoltre la delega è volta a favorire la gestione dei rapporti con gli enti e le associazioni sportive del territorio e il migliore utilizzo degli spazi pubblici destinati allo sport.