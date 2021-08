Domani, giovedì 5 agosto 2021, entrerà in funzione la nuova piastra ambulatoriale di Santa Margherita Ligure posizionata all’ultimo piano dello stabile all’angolo tra via G.B. Larco e via Delpino Teramo.

L’immobile, realizzato su richiesta dell’amministrazione comunale in accordo con Regione Liguria e Asl4 da Talea Coop come oneri di urbanizzazione dell’apertura del nuovo supermercato, era già stato consegnato al Comune e all’Asl4 nel febbraio scorso. In considerazione dell’emergenza sanitaria, tutt’ora in corso, la nuova struttura è stata adibita a centro tamponi prima e a sede vaccinale cittadina poi.

Da domani nella nuova piastra ambulatoriale di San Siro saranno trasferite le attività ambulatoriali attualmente erogate nei locali di via Roma 7. Successivamente, alla luce della programmazione regionale e aziendale, sarà possibile implementare anche altre attività.