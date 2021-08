Venerdì 17 settembre (dalle 10.30 alle 19 ) e sabato 18 settembre (dalle 9.15 alle 14), a Santa Margherita Ligure, al Grand Hotel Miramare (via Milite Ignoto, 30) si terrà la 29esima edizione del Forum Scenari che avrà come temi guida: Go Beyond, Credere nell’Italia, Roma 2030 e i mercati nel 2022.

Scenari immobiliari è un evento che negli anni ha saputo fornire indicazioni operative utili alla definizione di strategie d’impresa per chi opera nel settore immobiliare, attraverso un confronto/scambio di opinioni, per individuare le tendenze dei mercati italiani e internazionali, approfondendo anche esperienze e casi aziendali e analizzando le innovazioni più significative.

Per maggiori informazioni: www.forumscenari.it

Per effetto delle normative sanitarie, il Forum avrà un numero ridotto di partecipanti nel rispetto di determinate condizioni: sarà necessario essere in possesso di Green Pass: Le presenze saranno distribuite in diversi ambienti (sale a piano terra e vicino la piscina) e collegate via video; non saranno possibili assembramenti per caffè e aperitivi, sostituiti da bibite al posto; non saranno possibili i lunch.