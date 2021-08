L’assemblea di Fincantieri NexTech ha provveduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023che ora risulta così composto: presidente Giampiero Massolo, vicepresidente esecutivo Gianfranco Roati, amministratore delegato Andrea Viero. Gli altri consiglieri sono Lucia Cusaro, Barbara Gaione, Fabio Gallia e Laura Luigia Martini.

Negli ultimi anni Fincantieri, facendo tesoro delle competenze acquisite nella costruzione di navi civili e militari, ha sviluppato una strategia volta all’ampliamento del proprio portafoglio di prodotti e servizi, orientandolo verso soluzioni a elevato valore aggiunto. In questo modo ha potuto costituire al proprio interno un nucleo di competenze ad altissimo contenuto tecnologico allargato ad aziende di piccole e medie dimensioni con prodotti complementari che consentono di offrire sul mercato, oltre ai prodotti stessi, sistemi completi.

Le soluzioni sviluppate da Fincantieri NexTech sono prevalentemente impiegate con finalità di difesa e sicurezza, ma trovano ampia applicazione anche in ambito civile, con particolare riferimento ai segmenti delle infrastrutture, dell’industria e dell’energia.

«La società – si legge in una nota di Fincantieri – possiede competenze uniche e distintive nell’ambito dei sistemi elettronici ed elettro-ottici, della sistemistica avanzata inclusa quella di automazione, delle soluzioni ICT, della cybersecurity, dell’ingegneria digitale, del supporto logistico integrato al prodotto e dei sistemi di simulazione, nonché delle tecnologie per il monitoraggio e la protezione delle grandi reti infrastrutturali. Forte del brand, del track record e dell’affidabilità riconosciuta al Gruppo Fincantieri e grazie al significativo patrimonio di risorse e del know-how maturato, Fincantieri NexTech è quindi oggi un player di riferimento a livello nazionale e internazionale, in grado di ideare e governare sistemi complessi e capace di gestire direttamente tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, dal design alla produzione, dall’installazione alla dismissione, garantendo costantemente i più elevati standard qualitativi».