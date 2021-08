«La risposta del presidente Toti che ha confermato che a oggi l’area di Ght, dove costruire l’ospedale di Ponente, non è stata acquistata dalla Regione, mi inquieta; e mi domando: l’ospedale si farà veramente e quando?». Lo ha dichiarato il consigliere regionale Pippo Rossetti primo firmatario dell’ordine del giorno presentato dal Partito Democratico-Articolo Uno in consiglio regionale, con cui è stato chiesto che venga portato avanti il progetto dell’ospedale agli Erzelli.

«Chiediamo che la giunta e il presidente si impegnino a prevedere le risorse necessarie per l’acquisto dell’area Ght per portare a termine l’ospedale di Ponente e che faccia leva sul Comune di Genova affinché trovi altre aree idonee per il parcheggio dei tir», è la richiesta posta dal consigliere nell’ordine del giorno che non è stato approvato.

«Nel 2018 – racconta Rossetti – Toti ha dichiarato di aver acquistato l’area degli Erzelli destinata all’ospedale, oggi scopriamo che l’area non è mai stata acquista e non si sa quando verrà fatto. In realtà la stessa gara andata deserta sospettiamo fosse troppo condizionata dall’acquisizione dell’area per andare in porto. Ciò procura inquietudine»