La Regione Liguria, attraverso Aliseo – l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento – e in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, offre gratuitamente a tutti gli studenti liguri “#Progettiamocilfuturo”, progetto che promuove attività di orientamento a partire dall’ultimo anno della scuola primaria fino all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Il percorso, frutto dell’esperienza maturata attraverso quanto realizzato nei precedenti anni scolastici, propone sia attività guidate da realizzarsi in aula, sia attività con esperti, testimonial e visite in azienda. Il progetto inoltre offre risposte alle nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria in corso, con attività che è possibile svolgere in Dad.

Il progetto offre: un toolkit pronto all’uso per supportare il docente nello svolgimento delle attività; formazione e supporto per l’utilizzo del kit e la realizzazione delle attività; supporto all’individuazione di testimonial, aziende e servizi del territorio e all’organizzazione degli incontri; erogazione da parte di esperti di attività specialistiche, quali test con software di orientamento; attività digitalizzate a disposizione del docente per essere erogate in didattica a distanza; attività di accompagnamento alla scelta per genitori e famiglie;

La partecipazione a #Progettiamocilfuturo non comporta alcun onere amministrativo a carico delle scuole, né la rendicontazione delle attività svolte. Agli istituti aderenti verrà unicamente chiesto di collaborare al monitoraggio del progetto tramite una semplice attestazione delle attività svolte, e la compilazione di brevi questionari da parte di docenti, studenti e genitori.

Le attività di #progettiamocilfuturo possono essere utilizzate per l’insegnamento scolastico dell’educazione civica e, per gli studenti del triennio, possono essere riconosciute come ore Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Dal 22 al 30 settembre ci saranno gli incontri di formazione docenti, riconosciuti come attività formative per il personale docente (art. 1 c. 124 della legge 107/2015 e ai sensi del DM 797/2016). La formazione sarà esclusivamente online.

Gli incontri di formazione si svolgeranno online con il seguente calendario:

Istituti Comprensivi – Mercoledì 22 Settembre dalle 16 alle 19

Scuola Secondaria di Secondo Grado e IeFP – Giovedì 23 Settembre dalle 16.30 alle 17.30

Scuola Secondaria di Secondo Grado e IeFP – Mercoledì 29 Settembre dalle 16 alle 19

Istituti Comprensivi – Giovedì 30 Settembre dalle 16.30 alle 17.30.

Per iscriversi cliccare qui

Orientamenti e #Progettiamocilfuturo saranno inoltre presenti presso l’Infopoint dell’Università di Genova in via Balbi 5 per offrire agli studenti delle scuole superiori l’opportunità di fare un test per un orientamento consapevole al percorso di studi: un esperto guiderà i ragazzi al test, facendo scoprire le proprie soft skills, le attitudini, lo stile di lavoro e i propri punti di forza.

Il test può aiutare i ragazzi a valutare i percorsi formativi e professionali più rispondenti alle proprie caratteristiche e sviluppare strategie di miglioramento e crescita personale.

Calendario degli appuntamenti:

1 – 6 – 13 – 20 – 27 settembre dalle 10 alle 14