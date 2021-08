Dolciumi e bigiotteria, artigianato e oggettistica, profumo di croccante e di zucchero filato. Torna a Rapallo, in via eccezionale, la fiera del 1-2-3 luglio. Lo farà sabato 7 agosto, con le bancarelle posizionate sul “rosso” del lungomare dalle 8 alle 24.

«Nei giorni delle Feste di Luglio, data l’impossibilità di collocare i banchi nel centro storico per questioni di spazi nel rispetto delle normative anti-Covid e in passeggiata a mare per ragioni di sicurezza dovendo garantire le distanze dalle zone di sparo, abbiamo concordato con gli operatori uno spostamento temporaneo in via Dante e via Diaz, consapevoli che non fossero aree particolarmente adatte perché di poco passaggio e che i giorni della fiera sarebbero stati due anziché tre − evidenzia il vicesindaco Pier Giorgio Brigati − I venditori ambulanti ci sono venuti incontro e, nell’occasione, hanno chiesto una giornata di recupero da effettuarsi in un sabato di luglio o agosto». Il recupero della fiera si terrà quindi sabato prossimo in passeggiata a mare.

«Tengo a precisare nuovamente che lo spostamento della fiera è stato attuato solo per quest’anno e in via straordinaria − prosegue il vicesindaco − L’intenzione dell’amministrazione comunale è quello di ripristinare le Feste di Luglio nel rispetto della tradizione, così come evidenziato da una recente delibera di giunta approvata all’unanimità».