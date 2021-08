Interventi di riqualificazione nelle scuole elementari cittadine e lavori di messa in sicurezza di alcuni muri di contenimento in zone frazionali per ripristinare situazioni particolarmente urgenti. Ecco le opere che il Comune di Rapallo si appresta a eseguire.

Gli interventi ai muri frazionali verranno finanziati attingendo all’avanzo di bilancio, mentre i lavori di adeguamento nei plessi scolastici (che in taluni casi includono, vedi scuole Antola, anche interventi alle palestre) troveranno copertura economica tramite maggiori entrate riconducibili a finanziamenti Covid statali.

«Quelle che interesseranno i muri frazionali − spiega l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio − sono opere che rivestono una certa urgenza. Su tutte il tratto di via del Castellino su cui insiste un muro che è soggetto a movimenti e che sta interessando parte della carreggiata: lì è necessario intervenire in tempi brevi. Interventi analoghi riguarderanno la frazione di San Quirico di Assereto, via di Comega e altre strade frazionali che necessitano di lavori tempestivi».