Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, insieme a un responsabile della Savoia srl il geometra Alberto Cipolla e al direttore tecnico dei lavori della ditta esecutrice Davide Crisci ha incontrato gli abitanti degli edifici 17-19 di salita Paxo.

I lavori prevedono il rifacimento delle facciate e il rinnovamento delle aree comuni, l’impermeabilizzazione dei balconi e il consolidamento strutturale delle scale e dei pilastri.

Le opere sono inserite tra gli oneri di urbanizzazione relativi alla ristrutturazione dell’ex Hotel Savoia.

La Savoia srl si è mostrata immediatamente disponibile a iniziare tali lavori in anticipo rispetto ai tempi siglati dalla convenzione che prevederebbe l’inizio del cantiere entro il 2023.

Inoltre rispetto al budget dovuto quale onere di urbanizzazione, sono stati stanziati dalla ditta ulteriori 95 mila euro.

L’incontro è stato propedeutico all’inizio dei lavori previsto per il mese di ottobre, mentre già nei prossimi giorni verranno eseguiti alcuni lavori di manutenzione urgente.

«Sono molto soddisfatto per l’inizio di questo cantiere che riguarda gli alloggi Erp che da molto tempo necessitavano di una ristrutturazione – dichiara il sindaco Carlo Bagnasco aggiungendo – questo non è un cantiere visibile ai più, ma comunque di fondamentale importanza. Desidero ringraziare la Savoia srl per aver immediatamente acconsentito ad anticipare il lavori ed aver implementato la cifra stanziata rispetto a quanto invece previsto da convenzione».